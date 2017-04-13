В Бишкеке пройдут саммиты ЕАЭС и ОДКБ

14 Апреля 2017 07:07

Евразийская интеграция и безопасность в зоне ответственности ОДКБ. Эти вопросы станут главными сегодня - во второй день рабочего визита Президента Беларуси в Кыргызстан. Александр Лукашенко прилетел в Бишкек для участия сразу в двух саммитах - ЕАЭС и ОДКБ. Борт номер один приземлился в аэропорту Манас накануне вечером.

Сегодня в Бишкеке лидеры евразийской пятерки планируют обсудить основные направления международной деятельности ЕАЭС и наметить ориентиры макроэкономической политики на ближайшие годы. Особое внимание - экономическим контактам с третьими странами. По итогам ожидается подписание ряда международных документов. Напомним, ЕАЭС существует чуть более двух лет. Интеграционная площадка объединяет Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россию. Работа в таком формате дает преимущества для развития экономик.

Андрей Страчко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кыргызстане: "Мы для этого ЕАЭС и создавали, чтобы облегчить работу нашим субъектам хозяйствования. И передвижение капитала и рабочей силы, и создание совместных производств на неких льготных условиях, и возможность использования общего экономического пространства с выходом продукции на рынках стран ЕАЭС - это очень перспективно. Это в будущем даст свой эффект".

Сегодня в Бишкеке Александр Лукашенко примет участие и в неформальном саммите ОДКБ. Лидеры шести стран обсудят актуальные вызовы и угрозы, а также пути совместной борьбы с ними.