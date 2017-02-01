В Беларуси утверждена программа инновационного развития на ближайшие 5 лет

31 Января 2017 21:01

Указ сегодня подписал Глава государства. Документом предусматривается обеспечение качественного роста и конкурентоспособности национальной экономики. В программу включены 75 проектов по созданию новых производств в сферах машиностроения, электроники, строительства, нефтехимии, медицины и фармации, а также энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Программа направлена на формирование и ускоренное развитие высокотехнологичных секторов экономики, закрепление позиций республики на рынках наукоемкой продукции. К 2020 году планируется создание более 70 высокодоходных экспортно ориентированных производств и около 9 тысяч новых рабочих мест.