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В Беларуси утверждена программа инновационного развития на ближайшие 5 лет
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31 Января 2017 21:01

В Беларуси утверждена программа инновационного развития на ближайшие 5 лет

Указ сегодня подписал Глава государства. Документом предусматривается обеспечение качественного роста и конкурентоспособности национальной экономики. В программу включены 75 проектов по созданию новых производств в сферах машиностроения, электроники, строительства, нефтехимии, медицины и фармации, а также энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Программа направлена на формирование и ускоренное развитие высокотехнологичных секторов экономики, закрепление позиций республики на рынках наукоемкой продукции. К 2020 году планируется создание более 70 высокодоходных экспортно ориентированных производств и около 9 тысяч новых рабочих мест.  

  

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