В Беларуси создадут республиканскую систему мониторинга общественной безопасности

27 Марта 2017 15:02

Сегодня проект такого комплекса Президент Александр Лукашенко обсудил с представителями силовых ведомств. Разрозненные сети наблюдения планируется объединить. В результате правоохранители получат платформу, позволяющую автоматически в режиме реального времени анализировать ситуацию в разных уголках страны и мгновенно информировать о происходящем. Подобные системы действуют во многих странах, они доказали свою эффективность. Президент также поручил доложить, какие затраты потребуются со стороны государства для запуска такого проекта.

Определенные элементы системы мониторинга общественной безопасности уже работают в Беларуси. В частности, более 6 с половиной тысяч объектов оборудованы комплексами видеонаблюдения. Планируется, что информация будет аккумулироваться в едином центре. Туда будут поступать данные с локальных систем видеонаблюдения, а также сигналы специальных детекторов, датчиков дыма, пламени, взрывчатых веществ и тепловизоров. В состав системы мониторинга войдет программная платформа и каналы связи.

Игорь Шуневич, Министр внутренних дел Беларуси: "Глава государства принял наше предложение о том, что такая система уместна и необходима в любом цивилизованном государстве, и поручил дополнительно проработать ряд аспектов, связанных с практической реализацией проекта. В первую очередь это, конечно же, вопросы, связанные с выбором оператора, который будет генерировать все идеи и осуществлять практическую реализацию, начиная от покупки железа и заканчивая эксплуатацией. Мы получили соответствующие указания, будем дорабатывать этот проект указа именно с точки зрения привнесения национальных особенностей и возможностей нашего государства для реализации этого проекта".

Объединение камер наблюдения и специальных детекторов по всей стране значительно увеличит возможности правоохранителей по обеспечению безопасности. Это также позволит ускорить реагирование на негативные природные явления.