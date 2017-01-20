В Беларуси могут упростить правила предоставления земельных участков

19 Января 2017 21:00

Совершенствование законодательства в этой сфере сегодня обсуждали на совещании у Президента. В первую очередь акцент на устранение чрезмерной бюрократии и административных барьеров. Правила, которые регулируют все действия с земельными наделами, действуют с 2008 года. Исходя из практики, сегодня на совещании правительство предложило оптимизировать процессы изъятия и предоставления участков для различных целей — от строительства жилья и до организации дачных кооперативов. Вместе с тем, усилить ответственность за принимаемые решения по данным вопросам. Как отметил Президент, главное - рационально и по-хозяйски использовать каждую сотку, обеспечить сохранность земли как национального богатства, которое перейдет и будущим поколениям. Подробности совещания - у Натальи Бреус.

Если говорить в целом, то в белорусском земельном законодательстве порядок. Правила, которые регулируют все действия с наделами и участками, существуют в стране с 2008 года. Есть указ Главы государства. Но время идет, и жизнь меняется, и правительство считает – назрели корректировки.

К этому ведет развитие информационных технологий и возникновение порой спорных моментов. Ведь земельный вопрос, почти как квартирный. Волнует людей. Госкомитет по имуществу, готовя предложения по совершенствованию этой сферы, учитывал замечания всех государственных органов и бизнеса. Сегодня обсуждение у Президента. Не случайно Александр Лукашенко посвятил этому вопросу отдельную встречу.

Каждый клочок земли – не просто национальное достояние, но важный ресурс. "Земля кормит" – в этой простой фразе вся мудрость народа. Как никто это знает и чувствует Александр Лукашенко. Несмотря на высокий пост, Президент не раз признавался, что до сих пор сам любит работать на земле. И ведь, в конце концов, от рачительного подхода к каждому гектару зависит в итоге экономическая и продовольственная безопасность Беларуси. Поэтому неудивительно, что к земельным вопросам такой щепетильный подход. Причем неважно - речь идет о банальном порядке на земле, наделах для возведения домов или участках под строительство производств.

Документ, представленный правительством, затрагивает и частное строительство, и бизнес. Президент делает акцент в первую очередь на работе с инвесторами. Хватает случаев, когда земля выделена под конкретный проект. Но проект зависает, а земля пустует! Особенно "на глазах" Минская область – вот так аукается региону близость к столице. В конце прошлого года четырем частным компаниям в столичном пригороде было дано время, чтобы разобраться с долгостроями. Речь шла, например, о незаконченном гостиничном комплексе, а также заправке с придорожным кафе.

Такие случаи заставляют задуматься. В том числе и Президента. Особенно если речь идет о землях, пригодных для сельскохозяйственных нужд. Практика показала – нужен контроль на самом высоком уровне. Последнее слово по земельным вопросам остается за Главой государства. Но одно из предложений, озвученных сегодня, касается того, чтобы усилить и ответственность председателей исполкомов за то, как выполняются все решения, принятые по земле.

Эти замечания учтут. Принципиально подходы к изъятию и предоставлению участков не изменятся. Но есть нюансы. В проекте нового указа постарались по максимуму защитить владельцев. Мало того, что упрощается процесс получения наделов, предусмотрено и своевременное возмещение убытков в случае их изъятия. Одна из новелл позволит четко ориентироваться в сроках при отказе в предоставлении земли. Президент поручил улучшить порядок работы с пустующими, недостроенными домами в городах и на селе. Ясность появится и для тех, кто из-за генплана "сидит на чемоданах".

Земля - ресурс не безграничный. Потому логика власти допускать к работе на ней только самых эффективных собственников оправдана. Ведь за этим – поступления в бюджет, создание новых рабочих мест, развитие предпринимательства. Отдельно при обсуждении документа Президент коснулся вопросов работы лесного хозяйства.

Тот, кому приходилось хоть раз заниматься земельным вопросами, знает – дело это долгое и хлопотное. Процедура получения участка небыстрая. Было время, когда приходилось не одну неделю регистрировать надел. Землеустроительные службы стараются идти в ногу со временем. Гомельская область в этом смысле одна из самых продвинутых. Оформление земельного участка – почти "в пару кликов" посредством электронного геопортала. Это тоже прописали в проекте указа.

Александр Матарас, начальник землеустроительной службы Гомельского облисполкома: "Эта система предполагает взаимодействие всех заинтересованных органов и организаций, которые занимаются предоставлением земельных участков, взаимодействие в электронном формате. Что позволяет сокращать время на пересылку документов, на их подготовку и практически в режиме реального времени принимать определенные решения. Что касается этих лиц заинтересованных, они обращаются в местный исполнительный комитет с определенным заявлением, где выражают свое желание, а дальше занимаются этим организации, начиная от исполнительного комитета в лице землеустроительной службы, заканчивая агентством по государственной регистрации и земельному кадастру".

Бонусы новых информационных веяний почувствовал на себе Константин Добшиков. Выкупил дом на берегу Припяти – готовился пройти 7 кругов ада. Но оформление всех документов прошло почти незаметно. Сам заядлый охотник и рыболов решил превратить хобби в работу и заняться агротуризмом. Уже летом в отреставрированной усадьбе ждут туристов.

Если просто, в земельных вопросах руководствуются принципом: "Земля для тех, кто готов на ней работать!". Только в этом случае можно рассчитывать на отдачу. Решено, что правительство учтет все замечания и доработает проект указа в ближайшее время.