В Астане открылся саммит лидеров Шанхайской организации сотрудничества.

9 Июня 2017 12:00

Важные политические новости сегодня приходят из Астаны. Там открылся саммит лидеров Шанхайской организации сотрудничества.

Участники прибыли в Казахстан еще накануне. Шанхайская организация сотрудничества - это международное объединение, которое существует уже более 15 лет. Население стран, входящих в его состав, - едва ли не половина жителей планеты. Суммарный объем ВВП - более 30 триллионов долларов. Особое внимание члены организации уделяют вопросам стабильности и безопасности, преодоления новых вызовов и угроз. Саммит Шанхайской организации сотрудничества - второй, в котором Беларусь участвует в статусе наблюдателя. Дворец независимости в Астане стал площадкой проведения крупного международного форума.

Открывая заседание, лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что в Астане начинается новая история Шанхайской организации сотрудничества. Главное, к чему приковано внимание журналистов, - это пополнение шанхайской семьи новыми официальными членами - Индией и Пакистаном. До этого дня страны были в статусе наблюдателей. Такое расширение превратит Шанхайскую организацию сотрудничества в трансрегиональную.

Позицию Беларуси по развитию Шанхайской организации сотрудничества представил на саммите Президент Александр Лукашенко. Глава государства подтвердил готовность нашей страны укрепить статус Беларуси как связующего звена между Европой и Азией и отметил, что организация превращается в одну из самых влиятельных международных структур.

Масштабный саммит и присутствие такого количества мировых лидеров - не только для обсуждения вопросов повестки форума. Это возможность провести двусторонние переговоры. Общение лидеров и руководителей международных структур на полях саммита позволяет сверить часы по всем интересным для сторон темам. У Главы белорусского государства в Астане уже состоялся ряд встреч и переговоров, в том числе с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Планируется, что мировые лидеры примут участие в торжественном открытии ЭКСПО-2017. Международная выставка проходит под девизом "Энергия будущего". На экспозиции свои достижения представляют более ста государств. В том числе и наша страна: работает белорусский павильон, где посетители смогут увидеть все новые разработки.