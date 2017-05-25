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В Администрации Президента прокомментировали инцидент с проникновением правоохранителей в дом нового главы Оршанского района
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22 Мая 2017 21:03

В Администрации Президента прокомментировали инцидент с проникновением правоохранителей в дом нового главы Оршанского района

Как стало известно к этому часу, решение о проникновении сотрудниками правоохранительных органов без достаточных оснований в жилое помещение, где и находился председатель Оршанского райисполкома, было принято определенными должностными лицами Витебской области. Об этом сообщили в Администрации Президента по результатам первичной проверки. Отмечено, что председатель райисполкома в силу болезни некоторое время не выходил на связь. Правоохранители проникли в дом, где находился Леонид Пеньковский, чтобы установить его местонахождение. Председатель райисполкома в тот момент находился по месту проживания родственников в городе Орше. Оценку данному факту даст Следственный комитет.

  

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