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В 10 часов Президент Беларуси выступит с посланием к народу и Национальному собранию
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21 Апреля 2017 09:01

В 10 часов Президент Беларуси выступит с посланием к народу и Национальному собранию

Буквально час остается до начала главного политического события весны. Ровно в 10:00 Президент Александр Лукашенко обратится с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Выступление Главы государства состоится во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики.

В Овальном зале Дома правительства уже работает наша съемочная группа. И на связь со студией выходит наш корреспондент Андрей Кривошеев (прямое включение).

  

Теги: Послание Президента народу и парламенту

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