В 10 часов Президент Беларуси выступит с посланием к народу и Национальному собранию

21 Апреля 2017 09:01

Буквально час остается до начала главного политического события весны. Ровно в 10:00 Президент Александр Лукашенко обратится с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Выступление Главы государства состоится во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики.

В Овальном зале Дома правительства уже работает наша съемочная группа. И на связь со студией выходит наш корреспондент Андрей Кривошеев (прямое включение).