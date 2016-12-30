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Утверждены компенсационные меры для резидентов СЭЗ в связи с отменой таможенных льгот с 1 января
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31 Декабря 2016 15:07

Утверждены компенсационные меры для резидентов СЭЗ в связи с отменой таможенных льгот с 1 января

С 1 января в связи с отменой таможенных льгот утверждены  компенсационные меры для резидентов СЭЗ. Соответствующий указ подписал Глава государства.
Эти меры позволят частично возместить резидентам возникшие дополнительные затраты и сохранить конкурентоспособность  выпускаемой продукции. Так, установлен единый срок окончания деятельности  белорусских свободных экономических зон - 31 декабря 2049 года. Также расширяются границы СЭЗ  "Брест", "Гродноинвест" и "Витебск". Предусмотрена и корректировка объема инвестиций с одного миллиона евро до 500 тысяч. Эта мера обусловлена острой борьбой за инвестиции, в том числе - на площадке ЕАЭС. В соответствии с указом резиденты освобождаются от ряда НДС.

 

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