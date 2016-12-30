Утверждены компенсационные меры для резидентов СЭЗ в связи с отменой таможенных льгот с 1 января

31 Декабря 2016 15:07

С 1 января в связи с отменой таможенных льгот утверждены компенсационные меры для резидентов СЭЗ. Соответствующий указ подписал Глава государства.

Эти меры позволят частично возместить резидентам возникшие дополнительные затраты и сохранить конкурентоспособность выпускаемой продукции. Так, установлен единый срок окончания деятельности белорусских свободных экономических зон - 31 декабря 2049 года. Также расширяются границы СЭЗ "Брест", "Гродноинвест" и "Витебск". Предусмотрена и корректировка объема инвестиций с одного миллиона евро до 500 тысяч. Эта мера обусловлена острой борьбой за инвестиции, в том числе - на площадке ЕАЭС. В соответствии с указом резиденты освобождаются от ряда НДС.