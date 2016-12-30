31 Декабря 2016 15:10

И еще один указ под занавес уходящего Года культуры и наступающего Года науки подписал Глава государства. Утверждено решение совета Спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи и выделено более 317 тысяч рублей для целевого финансирования стипендий, премий, грантов и материальной помощи белорусским талантам.