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Утверждено решение совета Спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи
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31 Декабря 2016 15:10

Утверждено решение совета Спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи

И еще один указ под занавес уходящего Года культуры и наступающего Года науки  подписал Глава государства.  Утверждено решение совета Спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи и выделено более 317 тысяч рублей для целевого финансирования стипендий, премий, грантов и материальной помощи белорусским  талантам.

 

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