Усовершенствовать законодательство об изъятии и предоставлении земельных участков

20 Января 2017 07:00

Такое поручение Президент Беларуси дал накануне на совещании по вопросам в данной сфере. Правительство подготовило предложения по оптимизации процесса изъятия и предоставления участков для различных целей. Проект нового указа составлял Госкомитет по имуществу. Особое внимание Александр Лукашенко обратил на работу с инвесторами, которые заняли площадки, но не исполняют обязательства. Измененные правила обращения с участками должны упростить административные процедуры. Кроме этого, будет усилена ответственность чиновников за принимаемые решения по данным вопросам.

Глава государства поставил задачу улучшить порядок работы с пустующими, недостроенными домами в городах и на селе. Правительство доработает проект указа в ближайшее время.