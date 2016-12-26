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Условия привлечения внешних инвестиций должны соответствовать государственным интересам
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26 Декабря 2016 21:17

Условия привлечения внешних инвестиций должны соответствовать государственным интересам

Это прозвучало сегодня на совещании у Президента по вопросам привлечения финансирования. Речь шла о ресурсах, которые могут быть полезны для реального сектора. Главное - целесообразность и условия поступления денежных средств. Глава государства отметил, что одним из важнейших каналов поступления кредитов является банковская сфера.

Беларусь зарекомендовала себя как ответственный заемщик. У страны хорошая кредитная история, которую намерены поддерживать и в дальнейшем. В правительстве рассчитывают, что следующий год станет более благоприятным для страны. Обсуждались на совещании некоторые итоги работы экономики в 2016.

Совет Министров и Нацбанк представили предложения по внешним заимствованиям. Участники встречи обсудили конкретные проекты, под которые могут быть привлечены средства под гарантии правительства.

 

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