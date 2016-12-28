Условия функционирования на рынке ЕАЭС белорусских СЭЗ необходимо сделать как минимум равноценными

28 Декабря 2016 07:00

Об этом Президент Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам функционирования и развития СЭЗ. С 1 января условия работы резидентов свободных экономических зон существенно меняются. Принятые в рамках ЕАЭС документы упраздняют некоторые таможенные льготы. В этой связи правительство подготовило проект указа, где отражены предложения по повышению инвестпривлекательности СЭЗ и стимулированию активности резидентов. Среди них освобождение от арендной платы за земельные участки до конца 2019 года, снижение порога объема инвестиций при регистрации в СЭЗ с одного до полумиллиона евро и расширение границ СЭЗ "Брест", "Витебск" и "Гродноинвест".

Сегодня в Беларуси действуют шесть свободных экономических зон. Резиденты - почти полтысячи организаций, в которых работают 124 тысячи человек. Это 4,3 процента от числа занятых в экономике страны.