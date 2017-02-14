У Президента прошло совещание по оптимизации работы бизнеса

14 Февраля 2017 15:00

О необходимости реального улучшения условий для работы бизнеса и повышения деловой активности в Беларуси заявил сегодня Президент на встрече рабочей группы, которая занимается оптимизацией контрольной деятельности. В ее составе представители госорганов и успешные предприниматели. Группа создана в начале года. Отмечается, что ежедневно в стране проходит около 450 различных проверок. Большая часть из них - вне плана. Александр Лукашенко поставил задачу пересмотреть подходы к назначению контрольных мероприятий, сократить их количество и реорганизовать. Как подчеркнул Глава государства, внеплановые проверки не должны парализовывать работу организаций. Для этого следует повысить ответственность контролеров.

Упрощения требуют и административные нормы, напрямую влияющие на ведение бизнеса. Например, даже для открытия небольшого кафе необходимо провести около 12 процедур. Процесс может занять до полугода. Президент поручил пересмотреть весь перечень требований к субъектам хозяйствования. Часть установленных норм может быть максимально упрощена или отменена.

Президент поручил участникам рабочей группы задействовать все возможные ресурсы для выполнения поставленных задач. Работа должна носить открытый, публичный характер с максимально широким привлечением общественности и бизнес-сообщества. Конкретные предложения должны быть внесены на рассмотрение Главы государства до конца первого квартала текущего года.