Туркменистан должен стать флагманом калийного производства в Центрально-Азиатском регионе

31 Марта 2017 12:02

Об этом сегодня заявил Президент Александр Лукашенко на церемонии запуска Гарлыкского горно-обогатительного комбината. Это месторождение расположено на северо-востоке Туркменистана. Его разведка велась еще в 60-х годах. Но тогда у Советского Союза не было технологий для такого масштабного производства. Новая отрасль горно-химической промышленности создана в Туркменистане фактически с нуля. В 2011 за строительство Гарлыка взялись белорусы. Имиджевый для страны проект оценили в миллиард долларов. Генподрядчиком выступил Белгорхимпром, который использовал белорусское оборудование и машины. Президенты Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов ознакомились с предприятием и дали официальный старт работе комбината.

Ожидается, что в течение трех лет комбинат выйдет на проектную мощность - почти в полтора миллиона тонн калийной продукции в год. Первую партию - более тонны удобрений - на Гарлыке уже получили. Часть поставили на внутренний рынок, остальное экспортировали в Афганистан. Подробности смотрите в следующем выпуске.