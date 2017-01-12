Церемония вручения премий "За духовное возрождение" прошла во Дворце Республики

11 Января 2017 07:01

Церемония вручения премий "За духовное возрождение" и спецпремий Президента деятелям культуры и искусства прошла во Дворце Республики. В рождественские дни стало доброй традицией отмечать на высшем уровне вклад белорусов в развитие и духовное обогащение нашей страны.

Таких людей Глава государства награждает лично. По словам Александра Лукашенко, сберечь страну и передать ее свободной и независимой следующим поколениям - общая задача белорусов.

По итогам прошлого года присвоено пять премий "За духовное возрождение". Среди тех, кто их удостоен, - настоятель Свято-Елисеевского Лавришевского мужского монастыря игумен Евсевий. Лауреатами премии стали коллективы Республиканского реабилитационного центра для детей инвалидов, а также Белорусского педагогического университета имени Максима Танка. Награждена Федерация профсоюзов за проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание. Среди лауреатов - завкафедрой архитектуры Белорусского национального технического университета Сергей Сергачев. Все награжденные заслуживают самых теплых слов, отметил Александр Лукашенко.

По итогам года присуждены и 10 спецпремий Президента деятелям культуры и искусства. В числе обладателей - коллектив Белтелерадиокомпании за создание серии роликов "Мы зрабілі гэта разам". Премия "За духовное возрождение" вручается уже 20 лет. За это время лауреатами стали сотни талантливых и преданных своему делу белорусов. Культура, спорт, наука, искусство, образование, история. Результат труда этих людей не только национальное наследие, но и та самая духовная дипломатия, которой порой так не хватает в современном мире.