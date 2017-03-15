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Тенденции и ситуацию в экономике Беларуси обсудят на большом отчете Совета министров
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15 Марта 2017 07:03

Тенденции и ситуацию в экономике Беларуси обсудят на большом отчете Совета министров

О подготовке к нему доложили Президенту накануне. Итоговое совещание состоится, когда станут известны результаты первого квартала этого года. Мероприятие поручено провести в расширенном формате, куда пригласят более 300 человек. В частности, большее представительство Глава государства хочет видеть со стороны региональной вертикали власти, директоров предприятий и организаций - людей, которые видят и знают обстановку на местах.

В этом году наметилась положительная динамика в экономике. Хотя последние два года было непросто с продвижением экспорта. Предстоит обсудить все проблемные вопросы. Среди позитивных моментов - удалось не допустить роста цен. Замедление инфляции прогнозируется и в этом году. Курс рубля стабилен - колебания уже не вызывают паники. Сокращается число убыточных предприятий. Но никто не отменял поиск новых драйверов роста для экономики.

  

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