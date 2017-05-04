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Президент
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4 Мая 2017 16:30

Телеверсия встречи Александра Лукашенко с представителями китайских СМИ в 21:45 на "Беларусь 1"

Телеверсию встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями китайских центральных и региональных СМИ смотрите сегодня сразу после "Панорамы" в 21.45.  

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