Президент
4 Мая 2017 16:30
Телеверсия встречи Александра Лукашенко с представителями китайских СМИ в 21:45 на "Беларусь 1"Телеверсию встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями китайских центральных и региональных СМИ смотрите сегодня сразу после "Панорамы" в 21.45.
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События
21.04.2017 Послание Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко белорусскому народу и национальному собранию Республики Беларусь (телеверсия)