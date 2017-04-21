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Президент
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21 Апреля 2017 19:30

Телеверсию Послания Президента к белорусскому народу и парламенту смотрите в 21:00

В 21:00 все белорусские телеканалы покажут телеверсию Послания Президента к белорусскому народу и парламенту. Смотрите трансляцию на "Беларусь 1" и "Беларусь 24".

  

Теги: Послание Президента народу и парламенту

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