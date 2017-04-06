Телеверсия интервью Президента телерадиокомпании "Мир" сегодня в 21.05 на "Беларусь 1"

7 Апреля 2017 12:02

Накануне Президент Александр Лукашенко дал большое интервью межгосударственной телерадиокомпании "Мир". Белорусский лидер более часа общался с журналистом, руководителем крупнейшего медиахолдинга СНГ Радиком Батыршиным. Центральной темой беседы стала интеграция на постсоветском пространстве. Президент обстоятельно рассказал о состоянии и перспективах белорусско-российских отношений. В частности, обсуждались вопросы развития торгово-экономического сотрудничества и проведения совместного учения "Запад-2017". Александр Лукашенко раскрыл подробности недавних переговоров с Владимиром Путиным, а также прокомментировал взрыв в метро Санкт-Петербурга. Борьба с терроризмом и обеспечение безопасности в регионе стали отдельными темами беседы. Всего белорусский лидер ответил более чем на десяток вопросов. Телеверсию интервью Президента смотрите сегодня в 21.05 на "Беларусь 1". В связи с этим “Панорама” выйдет в эфир в 20.30.