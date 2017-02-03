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Телеверсия Большого разговора с Президентом в 18:00 на "Беларусь 1" и "Беларусь 24"
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4 Февраля 2017 12:00

Телеверсия Большого разговора с Президентом в 18:00 на "Беларусь 1" и "Беларусь 24"

Телеверсию встречи Главы государства с представителями общественности и средств массовой информации покажут сегодня в 18:00 белорусские телеканалы.

  

Теги: Большой разговор с Президентом

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