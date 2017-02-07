8 Февраля 2017 07:02

Прямые партнерские связи между регионами становятся все более значимым фактором укрепления экономического сотрудничества Беларуси и России. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым.

По многим направлениям белорусская промышленная продукция производится с использованием большой доли российских комплектующих. При этом устойчивая работа таких производств в России значительно зависит и от ситуации на белорусских заводах. Александр Лукашенко отметил, что Костромская область давно является перспективным и надёжным партнёром Минска. У нас взаимодополняющие, схожие экономики.

Стороны обсудили сотрудничество в сельском хозяйстве, строительстве, промышленности, медиасфере. Отдельное внимание - увеличению поставок в Костромскую область продукции нашего автопрома. В этой связи Президент поручил проработать вопрос о создании в российском регионе единого сервисного центра белорусской техники.