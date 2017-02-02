Сутки до Большого разговора с Президентом

2 Февраля 2017 07:00

Глава государства Александр Лукашенко проведет встречу с представителями общественности и СМИ. Завтрашнее мероприятие пройдет под общим названием "Большой разговор с Президентом".

Общение такого рода вызывает неподдельный интерес. Ведь это та уникальная возможность, когда напрямую можно обозначить проблему, задать волнующий вопрос и услышать мнение Президента, который, кстати, отвечает всегда максимально открыто. В разговоре примут участие около четырех десятков журналистов крупных государственных и негосударственных белорусских СМИ, популярных интернет-порталов, авторитетных зарубежных массмедиа. На встречу приглашены и многочисленные эксперты. Свой вопрос Президенту задать можете и вы - через онлайн-сервис на сайте belta.by и в аккаунтах БелТА в соцсетях.

Прямая трансляция встречи начнется завтра в 10 утра. Она будет вестись по телеканалам "Беларусь 1", "Беларусь 24" и Первому национальному каналу Белорусского радио. Телеверсию покажут в вечернем эфире белорусские телеканалы.