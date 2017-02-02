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Судья Конституционного суда Виктор Рябцев сегодня принял присягу
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2 Февраля 2017 12:03

Судья Конституционного суда Виктор Рябцев сегодня принял присягу

На страже основного закона страны. Во Дворце Независимости сегодня принял присягу судья Конституционного суда Виктор Рябцев.

Такой ритуал случается лишь однажды - за время полномочий юристов, которые призваны защищать гарантированные Конституцией права и свободы белорусов. Церемония проходит в присутствии Президента, а также руководителей обеих палат парламента, Верховного и Конституционного судов. Президент вручил судье удостоверение, а также подарочный экземпляр Конституции. Глава государства попросил Виктора Рябцева быть надежным стражем соблюдения основного закона нашей страны и прокомментировал возможность введения в Беларуси должности омбудсмена.

Подробности смотрите в нашем следующем выпуске новостей в 15:00.

  

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