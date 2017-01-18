Судан стал для Беларуси одним из важнейших партнеров на африканском континенте

18 Января 2017 07:00

Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на встрече в Хартуме со своим суданским коллегой Омаром аль-Баширом. Страны выработают дорожную карту сотрудничества с акцентом на практические результаты. Минск готов участвовать в проектах развития промышленности и инфраструктуры Судана. Кроме этого, обсуждалось участие в разведке и добыче нефти и газа в этой стране.

Глава государства также выступил перед депутатами суданского парламента. Как подчеркнул белорусский лидер, в международном диалоге парламентское взаимодействие - один из важнейших элементов. А Минск заинтересован в продвижении в Судане наших технологий и создании совместных предприятий.

Теплой была церемония проводов Президента Беларуси - в аэропорту. Александра Лукашенко лично провожал Омар аль-Башир в знак особого расположения.

Официальный визит Президента Беларуси в страны африканского континента завершился.