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Судан стал для Беларуси одним из важнейших партнеров на африканском континенте
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18 Января 2017 07:00

Судан стал для Беларуси одним из важнейших партнеров на африканском континенте

Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на встрече в Хартуме со своим суданским коллегой Омаром аль-Баширом. Страны выработают дорожную карту сотрудничества с акцентом на практические результаты. Минск готов участвовать в проектах развития промышленности и инфраструктуры Судана. Кроме этого, обсуждалось участие  в разведке и добыче нефти и газа в этой стране.

Глава государства также  выступил перед депутатами суданского парламента. Как подчеркнул белорусский лидер, в международном диалоге парламентское взаимодействие - один из важнейших элементов. А Минск заинтересован в продвижении в Судане наших технологий и создании совместных предприятий.

Теплой была церемония проводов Президента Беларуси - в аэропорту.  Александра Лукашенко лично провожал Омар аль-Башир в знак особого расположения.

Официальный визит Президента Беларуси в страны африканского континента завершился.

 

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