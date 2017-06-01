Стратегию развития нефтепереработки обсудили на совещании у Президента

1 Июня 2017 21:02

Направление, которое является одним из ключевых в экономике страны, сейчас переживает спад. Переработка углеводородов серьезно зависит от ситуации на мировом рынке, где в последние годы наблюдаются частые колебания цен на сырье и готовую продукцию. Глава государства поставил четкую задачу - преодолеть негативные тенденции и обеспечить энергетическую независимость и безопасность страны. На совещании была дана и оценка модернизации НПЗ, в которую государство вложило немалые деньги, здесь отдачи пока нет. Завершить ее должны в 2019 году. Вопрос жизненно важный - это поможет максимально уйти от энергозависимости и зарабатывать на качестве, улучшит эффективность работы предприятий и в свою очередь окажет прямое влияние на экономику страны. На эти цели могут быть направлены и кредитные ресурсы, в том числе из Китая.

Подробности совещания - у Андрея Лаптенка. Скоро 70 лет как Беларусь развивает свой нефтехимический комплекс. Став частью советского конвейера, казалось бы, не сырьевая держава умудрялась давать в общую копилку нефть в рекордных для себя объемах. В 1975 году рекорд страны - годовой уровень добычи нефти без малого 8 миллионов тонн. Но колоссальные для Беларуси темпы отбора привели к резкому сокращению добычи. Ведь качали не для себя, в противном случае и сейчас нефтехимический комплекс страны был бы загружен своим ресурсом.

За десятилетия разработки нефтяных месторождений Беларуси добыто свыше 130 миллионов тонн нефти и 14 миллиардов куб. м попутного нефтяного газа. И это в месте, где залегают породы, несовместимые по условиям бурения. Перепад давления, неустойчивость грунта, соль, глина. Новая реальность - боремся за каждую тонну нефти. Неслучайно белорусские месторождения стали оптимальной площадкой для испытаний, адаптации и внедрения передовых технологий. Здесь было все: развитая инфраструктура, своя наука, сложная геология, подготовленные кадры.

В утвержденном еще в 2011 году "Прогнозе освоения ресурсов горючих ископаемых Беларуси до 2050 года" поставлена амбициозная задача - не только сохранить имеющиеся годовые объемы добычи нефти, но и нарастить их. Наверху понимали, чтобы ее реализовать, со старыми технологиями придется распрощаться. Внедряли перспективные, позволяющие в разы сократить затраты на бурение, обустройство и эксплуатацию месторождений. За счет этого сегодня счет экономии для бюджета страны идет на миллионы долларов. Но едва ли своя нефть в нынешних объемах могла поддержать необходимый рост экономики.

Объявленная уже в суверенной стране большая модернизация нефтянки была нацелена в первую очередь на нефтепереработку. Дело прибыльное, но только в том случае, если обеспечим конкурентоспособность белорусских НПЗ. Сегодняшнее совещание у Президента - не просто озабоченность состоянием отечественной нефтепереработки, но и попытка оценить отдачу от модернизации, выявить возможные просчеты в стратегии, определить перспективы.

Тем более вызывает беспокойство, что вклад стратегической отрасли в белорусскую экономику снижается. В обращении к участникам совещания Президент не преминул напомнить, какое значение отрасль имеет для страны.

2016 год провалили. Ряд причин. Были и объективные - сложнейшие внешние условия, затяжное падение мировых цен на нефть и нефтепродукты, девальвация валют, снижение инвестиционного спроса. Спад экономики у основных партнеров в России и Украине. Работать прибыльно даже в случае увеличения входящих цен на нефть могла помочь только дальнейшая модернизация заводов, в которые только за последние 6 лет вложено почти 3,5 миллиарда долларов. Но вместо ожидаемых дивидендов нефтепереработка из флагмана экономики превращается в убыточную отрасль.

Пришлось прибегнуть даже к кадровым рокировкам. Уже в этом году у руля "Нафтана" и Мозырского НПЗ поставили новый менеджмент. Вновь назначенным генеральным директорам вменили фактически одну задачу - завершить обновление предприятий в кратчайшие сроки. Конечная цель - переработка черного золота любой марки из любой нефтедобывающей державы. Получив глубину переработки сырья до 90 %, начнут рассчитываться по кредитам, взятым на модернизацию. Такой могла быть безубыточная перспектива.

Никто не спорит, проекты по модернизации отечественных НПЗ технически сложные и затратные. Но ведь вложенные средства в таком бизнесе окупаются быстро. Близкий пример: самый масштабный проект в истории Мозырского НПЗ - комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков, по сути, завод в заводе. Одних металлоконструкций здесь 6 тысяч тонн. Это первое и единственное производство на постсоветском пространстве. Да и в мире таких единицы.

Перспективный срок ввода - 2019 год. Общая сумма инвестиций - более миллиарда 200 тысяч долларов. Мощность нового производства - 12 миллионов тонн нефтепродуктов в год. Предполагаемый срок окупаемости проекта может составить всего 5 лет.

Здесь уже как поведет себя цена на нефть. Но очевидно, с продукцией такого мирового уровня в этом регионе Беларусь почти при любом исходе еще долго могла бы оставаться в числе основных игроков.

Для завершения модернизации "Нафтану" и Мозырскому НПЗ на двоих необходимо около 1,2 миллиарда долларов. Есть средства белорусских банков, одна из возможностей финансирования - это кредит Китайской Народной Республики. Об этом шла речь во время недавней встречи председателя КНР Си Цзиньпина с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Пекине. Кроме того, условия жесткой экономии и внутренние резервы.

Важно помнить. В случае если средства на обновление и найдутся, будущая работа НПЗ не должна быть завязана на российское сырье. Эксперты отмечали, не исключено, что под давлением своего Минфина уже в 2019-2020 годах Россия завершит налоговый маневр. А внутренние российские цены на нефть сравняются с мировыми. Поиски альтернативы российской нефти - это дополнительная подушка безопасности для экономической устойчивости отрасли.

Согласно прогнозам, к 2019 году мировая цена на нефть может вырасти до USD 60-65 за баррель. Очевидно, что для внутреннего рынка Беларуси выгодна дешевая нефть (на выходе получаем дешевое автомобильное топливо), но для экспорта нефтепродуктов - дорогая. Чем дороже нефть, тем выше стоимость нефтепродуктов на внешних рынках. Впрочем, 2019 год должен стать знаковым для белорусской нефтепереработки не только в футуристических расчетах стоимости барреля. Для наших НПЗ существует вполне конкретная цель, о чем после совещания скажут руководители НПЗ.

Задачи курировать модернизацию белорусских НПЗ, как и другие стратегические проекты, поручено недавно назначенному помощнику Президента Александру Косинцу.

Основная часть совещания прошла в закрытом режиме. Впрочем, глава концерна "Нефтехим" рассказал журналистам, что повестка заседания состояла из двух блоков. Кроме конкретных вопросов нефтепереработки подробно коснулись и перспективной работы всей нефтеперерабатывающей отрасли.

Наш актив - это 500 видов нефтехимической и химической продукции. За всем комплексом не только организация добычи, переработка и транспортировка нефти. Это мощная сеть научных, проектно-конструкторских, строительных, ремонтных и пусконаладочных организаций. Организации отрасли обеспечивают около 30 % объема промышленной продукции страны, в них нефтепереработка составляет более 13 %. В целом нефтехимическая отрасль - это половина всего экспорта наших товаров, продукция нефтепереработки здесь более 17 %. Продукция отрасли экспортируется более чем в 120 стран мира. На внешнем рынке реализуется свыше 70 % продукции, производимой нефтехимическим комплексом. Вместе с тем необходимо создавать и осваивать новые сбытовые ниши, расширять номенклатуру выпускаемой продукции.

Белорусский бюджет - 2017 сформирован на основе консервативного сценария условий экономического развития. Цена на нефть там 35 долларов за баррель, курс российского рубля - 75 рублей за 1 доллар, ставка рефинансирования - 15-17 %. Все три параметра уже качественно изменились. Нефть пока все еще выше 50 долларов, российский рубль продолжает укрепляться к американской валюте. Пока это стабилизирующий фактор и для нашей экономики. С учетом повышения ее внешней устойчивости и укрепления стабильности в денежно-кредитной сфере Нацбанк уже в июне в пятый раз за год снижает ставку рефинансирования до 13 % годовых. Все это косвенно помогает остановить серьезное технологическое отставание отрасли. Но вряд ли остановит, если к нефтянке, нефтехимической отрасли, вообще энергетике у всех, начиная от властной вертикали и заканчивая трудовыми коллективами, не будет отношения как к чему-то, что является безусловным гарантом нашей независимости.