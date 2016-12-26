Совещание у Президента по развитию свободных экономических зон

27 Декабря 2016 12:00

Условия для белорусских свободных экономических зон на рынке Евразийского экономического союза надо сделать как минимум равноценными. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам развития СЭЗ.

С 1 января условия работы резидентов свободных экономических зон существенно меняются. Принятые в рамках ЕАЭС документы упраздняют некоторые таможенные льготы. В этой связи правительство подготовило проект указа, где отражены предложения по повышению инвестпривлекательности СЭЗ и стимулированию активности резидентов. Среди них - освобождение от арендной платы за земельные участки до конца 2019 года, снижение порога объема инвестиций при регистрации в СЭЗ с одного до полумиллиона евро и расширение границ СЭЗ "Брест", "Витебск" и "Гродноинвест". Нынешнюю отдачу от работы СЭЗ в Беларуси Глава государства назвал недостаточной.

Сегодня в Беларуси действуют шесть свободных экономических зон. Резиденты - почти полтысячи организаций, в которых работают 124 тысячи человек. Это 4,3 процента от числа занятых в экономике страны. Темп роста выпуска промпродукции в СЭЗ значительно превышает среднереспубликанский уровень. За 9 месяцев года объем производства составил более семи с половиной миллиардов рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 24 процента.

Итоги совещания во Дворце Независимости в следующих выпусках.