Совещание у Президента об актуальных вопросах развития страны

9 Марта 2017 15:02

Стабильность государства и спокойствие общества – об этом, как о важнейших ценностях, заявил сегодня Президент на совещании по актуальным вопросам развития страны.

Встреча обусловлена тенденциями и изменениями, которые в последнее время происходят в мировой политике и экономике. На первый план все чаще выдвигаются не глобальные интеграционные процессы, а национальные интересы. Страны стремятся защищать свои рынки и развивать внутренние производства. Беларусь же - страна открытая и экспортно ориентированная, потому такие тенденции необходимо учитывать, отметил Александр Лукашенко. На совещании говорили и о защите внутреннего рынка, о создании благоприятных условий для развития бизнеса и взаимовыгодном партнерстве в рамках ЕАЭС.

Президент поручил премьер-министру и главе МИД детально проработать вопросы повестки заседания Высшего Госсовета Союзного государства, которое должно пройти в Москве. Обсудили на совещании и реализацию Декрета № 3. Глава государства констатировал, что ответственные чиновники в правительстве подошли к исполнению своей работы безответственно. Президент заявил, что отменять декрет не будут, но поручил в течение года не взыскивать сбор на финансирование госрасходов.

На совещании речь шла и о необходимости выполнения поручения Президента о достижении уровня средней зарплаты в 500 долларов. Глава государства еще раз напомнил свое главное требование - рост заработной платы не должен превышать темпы роста производительности труда. Подробнее об итогах большого совещания - в наших следующих выпусках.