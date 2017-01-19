Совещание у Главы государства на тему совершенствования земельного законодательства

19 Января 2017 15:00

Исключить чрезмерную бюрократию и убрать административные барьеры при предоставлении земельных участков. Такую задачу сегодня поставил Президент Беларуси на совещании по вопросам совершенствования законодательства в данной сфере.

Правила, которые регулируют все процедуры с земельными наделами, действуют в нашей стране с 2008 года. Существует отдельный указ Главы государства. За это время наработана правоприменительная практика, внедрены новые технологии. Правительство подготовило предложения по оптимизации процесса изъятия и предоставления участков для различных целей - от строительства жилья до организации дачных кооперативов. Проект нового указа составлял Госкомитет по имуществу. При этом были учтены предложения госструктур и бизнеса.

Особое внимание Президент обратил на работу с инвесторами, которые заняли площадки, но не исполняют свои обязательства. Кроме того, Глава государства поручил учитывать новый Лесной кодекс при выделении земель. Измененные правила обращения с участками должны упростить административные процедуры. Вместе с тем будет усилена ответственность чиновников за принимаемые решения по данным вопросам.

Изменения в законы будут внесены в ближайшее время. Подробности в следующих выпусках новостей.