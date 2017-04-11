Социально-экономическое развитие Гомельской области - лейтмотив рабочей поездки Президента

11 Апреля 2017 21:00

В стране активно ведутся полевые работы, уже засеяна почти треть площадей. За ходом посевной, а также ситуацией в регионах лично следит Президент. От каждой области напрямую зависит, какой каравай получит страна. В этом году от Гомельской ожидают высоких результатов. Главное (и это не раз подчеркивал Александр Лукашенко) - принципиальное соблюдение технологий, от чего в итоге и будет зависеть эффективность, а значит и конкурентоспособность сельхозорганизаций. И, конечно, бережное и экономное отношение к ресурсам. Звучали сегодня и другие актуальные темы и важные заявления. Перспективы деревообрабатывающей отрасли в стране обсудили на базе предприятия "Речицадрев". Там же прошло и общение Президента с коллективом. Подробности рабочей поездки Президента в репортаже Натальи Бреус.

Журналисты президентского пула заметили, что именно весной начинается большой мониторинг развития регионов. От Президента звучат вполне логичные вопросы: что сделано за год, какие проблемы есть в областях? Могилевская, Гродненская и вот теперь Гомельская, конечно, ориентируются на "маяки" - как работают ключевые предприятия, ведь от их успехов зависит "самочувствие" районов, а значит и региона в целом. Ну и, конечно, простой и житейский вопрос "Будем ли с хлебом?" актуален во все времена.

Посевная в Беларуси в самом разгаре. Правда, до экватора кампания еще не дошла. Примерно треть площадей в стране засеяна. Завершат к 25 апреля. Чуть больше времени понадобится для кукурузы.

Ход посевных работ инспектирует Президент. В Речицком районе неслабый агросектор. Отсюда родом первые тысячники области. А Гомельский регион называют настоящей кукурузной кладовой страны. Это сегодня кукурузные поля в Гомельской области - привычное дело. Хотя еще лет 10-15 назад скептики не верили, что внимание к возделыванию этой культуры оправдано. Золотые семена, которые раньше закупали за рубежом (стоили они вправду немало, для страны это миллионы евро), теперь есть у самих. Работают кукурузокалибровочные заводы на Гомельщине и Брестчине. Культура терпит капризы погоды, когда то засушит, то зальет, но любит тепло, и ее начинают сеять чуть позже. Это хозяйство - совхоз "Исток" - в Гомельской области только приступает.

Николай Плесканосов 22 года работает механизатором. За это время приходилось трудиться на разной технике, но с современными точными машинами любая посевная в радость. Говорит: посеем семена, пожнем золото.

Кукуруза в южных регионах на особом счету. В первую очередь она обеспечивает кормом животноводство. А от этого уже пляшут высокие надои и привесы. Было трудно аграриям с топливом - помогли. Президент требует в ответ соблюдения технологий на земле и дисциплины.

Гомельщина работает стабильно. Пока минусует промышленность. На лучшие результаты рассчитывают сразу после завершения модернизации на Мозырском НПЗ. Вообще и Речицу принято называть городом белорусских нефтяников. Но в десятке промышленников выделяется "Речицадрев". Это не только ключевое предприятие для города, но и одно из девяти базовых для белорусской деревообработки.

Новый этап для отрасли - период модернизации - начался с 2008 года, когда стало понятно, что пришло время перестать быть сырьевым придатком Европы. Древесину продавали без глубокой переработки, а она возвращалась в страну в виде дорогой мебели или строительных материалов. Было решено обновить мощности, которые отработали по 50-70 лет. Для многих заводов это стало спасением от банкротства. Решение назрело и нужно было подставить плечо. Об этом скажет и Президент, обращаясь к труженикам речицкого завода.

В модернизацию деревообработки вложены приличные средства - больше миллиарда евро. Поэтому и спрос с отрасли особый. Состояние дел пока не радует. Модернизация буксовала, сроки ввода новых производств срывались. За просчеты, халатность и злоупотребления в деревообработке полетели шапки. "В этой войне потеряли не одного", - скажет Александр Лукашенко людям. Последний случай на заводе в Ивацевичах. Руководитель задержан. Месседж директорам базовых деревообрабатывающих предприятий (все они были сегодня на речицком заводе) - работайте честно и эффективно!

Да, сегодня непросто работать, но заводы действуют и выпускают нужную продукцию. С учетом того, что обновление затянулось и шло сложно, многие производители банально упустили время и рынки. Президент держит этот вопрос на контроле и спрашивает с правительства за деревообработку регулярно. Эффективным и своевременным оказалось и решение передать активы деревообрабатывающих заводов в управление Банку развития. Последний год стал временем для антикризисной стратегии. Холдинг выходит на позитив.

Обновление отрасли на финише. В Речице по сути появилось два новых завода - ДСП и фанерный. Автоматика делает деревообработку уже не таким пыльным производством. В этом убедился и Глава государства.

Не все гладко на речицком предприятии. Последние два года были непростыми. Цены и спрос на ДСП и фанеру упали. И кредитная ноша давит, не хватало оборотных средств, но то, что ситуация улучшается, почувствовали и экономика, и люди. Рассчитывают, что к концу года выйдут на уверенный плюс, зарплата подросла, предприятие развивается.

Полсотни новых рабочих мест появилось и с введением в строй нового завода по выпуску синтетических смол. Важный компонент, который нужен в производстве изделий из древесины. Такая скрепляющая смола незаменима при производстве ДСП и фанеры. Раньше приходилось покупать за рубежом. Дорогой импорт. А теперь резерв для уменьшения затрат.

Валерий Тулейко, генеральный директор ОАО "Речицадрев": "У нас 70% от мощностей этого цеха идут на собственные нужды, 30 можем продавать. Очень хорошо, что у нас на территории Речицкого района находится завод МДФ, он может забирать полностью у нас смолу для производства плиты МДФ и этим тоже экономить в рамках нашего холдинга при Банке развития. Получим такой суммарный общий эффект.

Если сегодня на собственной смоле работать при полной загрузке производства, получается экономия 8% себестоимости, а это немало. Это серьезное конкурентное преимущество перед другими".

То есть самое сложное не только и речицкого завода, но и отрасли в целом позади. Теперь дело за профессионалами. Выходить на стабильную работу и полную загрузку.

Под речицким брендом выпускают мебель. Такие гарнитуры появились во многих домах. В подарок Президенту вот такой журнальный столик. Непростой - сделан из березовой экологически чистой гнутой фанеры. В Европе такой материал - последний писк мебельной моды. Интересный дизайн с национальной символикой. Столику найдется место во Дворце Независимости.

Получить презент от речицких умельцев каждому было бы приятно. Такая вещь станет украшением любого интерьера. Но лучшим подарком для Президента станет рентабельная работа предприятия, а значит и благосостояние местных жителей.