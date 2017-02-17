Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева

Президент
20 Февраля 2017 19:00
Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Нурсултана НазарбаеваЕвразийская интеграция, двусторонние отношения Минска и Астаны и международная повестка. Эти вопросы сегодня стали основными во время телефонного разговора Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева.
Одной из главных тем беседы, инициированной казахстанской стороной, стали отношения в Евразийском экономическом союзе. Стороны выразили взаимную обеспокоенность в связи с существующими проблемами. В частности, президент Казахстана выразил озабоченность проблемными вопросами в отношениях России и Беларуси. При этом он уверен, что все проблемы будут решены внутри союза. Также во время разговора Нурсултан Назарбаев рассказал Александру Лукашенко о проблемах между Казахстаном и Кыргызстаном и путях их решения.
Как сообщили сегодня в пресс-службе Президента Беларуси, эту неделю Александр Лукашенко проведет в Сочи.
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