22 Декабря 2016 21:02

Сегодня состоялось открытие движения по второй Минской кольцевой автодороге. В торжественной церемонии запуска МКАД-2 участие принял Президент Беларуси Александр Лукашенко. Трасса протяженностью 160 километров получила обозначение М14. Современная четырехполосная магистраль должна не только разгрузить столицу, но и стать трансевропейским коридором через Беларусь, а также простимулировать развитие городов-спутников. Поблагодарив дорожно-строительные организации за проделанную работу, Президент поручил переключиться с республиканских на местные дороги.

О МКАД-2, дорогах в регионах и новой взлетной полосе - Андрей Кривошеев.

Чуть больше двух лет, чтобы построить и замкнуть наше второе кольцо вокруг столичной агломерации. Первое окольцевало Минск. Второе - еще и города-спутники, туристические зоны, коттеджные застройки, усадьбы, агрогородки и хозяйства, что кормят столицу. Мало того, второе кольцо замкнуло два мощных евразийских коридора: Запад - Восток и Юг - Север. В итоге в этой дороге сошлось все: занятость, логистика, новая технология, свое сырье, скорость транзита, безопасность и экология. От кольца получили даже больше, чем рассчитывали, начиная амбициозную стройку - получили свой драйвер роста, свою "взлетную полосу" экономики.

Тут стоит напомнить, как рождалась амбиция. 2010-й. Президент принимает спорное тогда решение - окружить (не путать с огородить) столичный агломерат второй инфраструктурной артерией. Детальный проект, эхо мирового кризиса и осторожность в финансах затягивают стройку на 3 года. Но вздохнув чуть свободнее, и для загрузки модернизированных цементных гигантов строительство возобновляют, как говорят дорожники, "в одежде из цементобетона".

Технология для Беларуси новая, но ее ставят на поток (точнее под каток) рекордно быстро и экономически выгодно. Чуть дороже - возведение. Но не забираем валюту на импортный битум, а по срокам эксплуатации - двукратная живучесть полотна. Безопасность - вне конкуренции. Разгружая трафик МКАДа, буквально спасаем десятки жизней водителей и пешеходов. Для дальнобойщиков - это плюс скорость, комфорт и доставки точно в срок, а значит по-европейски педантичный бизнес. Да горожан, для кого первое кольцо уже давно стало внутренним, сродни проспекту - это тоже скорость. Ну кто не плелся за фурой в час пик? С работы или на работу. Цифры - в подтверждение.

Все строительство разбили на 2 этапа. Первые без малого 47 километров от Витебской до Гродненской трассы торжественно открыли в конце 15-го года. Здесь до идеала довели технологию укладки. Нашли бюджетное решение развязок, съездов и прилегающих земель. Разогнали трафик из стран Балтии в Россию. При этом на все потратили рекордно малые даже для скупой Европы 297 миллионов в новых рублях.

Экономический эффект уже первого этапа ощутил и бизнес, и жители близкой провинции. Второе кольцо - заманчиво бесплатное для фур, повысило инвестиционную ценность коттеджей, агроусадеб, дач и ресторанчиков. Ведь одно дело, когда отдых и досуг в чистом поле или полчаса по грунтовке, и совсем другое, когда рукой подать до оживленного автобана. Т.е. дорога - это инвестиция государства в достаток людей.

Второй этап от Ракова до Брестской М1 в 40 с небольшим километров дорожники прошли уже с крейсерской скоростью и экономно. В итоге за 210 миллионов вдохнули жизнь в ближайшие райцентры и деревни и отвели от столицы второй европейский транспортный коридор Юг - Север.

Едва ступив на новую цельную дорогу, Президент слегка уколол скептиков. Ведь сомневались же даже некоторые во власти, что Беларуси по силам и по карману новая технология и новая полоса развития. Но вот она под ногами и колесами, послужит стране ближайшие десятилетия.

О качестве нового полотна сказано уже много. Так теперь строят в Европе и Штатах, это законодатели мод. Дорожные одежды в полтора-два раза долговечнее асфальта. Плюс цементобетон практически не укатывается в колею в наших широтах, и дорожники не обречены на регулярный "ямочный" ремонт. Все, кто ценит подвеску, нервы и время, благодарны новации. Из уже оцененных бонусов - удобные развязки, бережное отношение к пахотным землям, продуманный водоотвод и защита от диких животных.

Вторая кольцевая и скоростные автобаны - это не только бизнес, это еще и экология. С высоты птичьего полета видно, как бережно обошлись строители с землей и поселками. Поля - в идеальном состоянии, зеленые щиты из деревьев вдоль домов не вырубались. Скорость гарантирует минимальные выхлопы.

А ведь не будь МКАД, Минск вполне мог повторить судьбу Москвы и Пекина - стоять, задыхаясь в пробках, заражая землю стихийными свалками и коптя заводскими трубами, которые на бездорожье вынужденно жмутся к мегаполисам. Дорогу на три четверти профинансировал Банк развития, но не ради коммерции - для качества жизни и деловой инициативы дорога будет бесплатной.

Лидера интересуют не только мегапроекты республиканского и даже европейского масштаба. Важно качество жизни каждого белоруса. А оно в близком - дороге до агрогородка и райцентра, родной деревеньки, дачи или усадьбы. Без этих капилляров транспортный организм костенеет. Из 32-х тысяч километров "малых" дорог по стране каждый пятый требует капитального ремонта. Цена вопроса под 800 миллионов рублей. Президенту проблема ясна, сам автомобилист, но требует четкой стратегии, где и что строим, жесткую ответственность губернаторов - с них спросят, и источники - кредит с возмещением.

Большие и малые дороги - это равномерное развитие столичной агломерации. Ключевые города-спутники - Фаниполь, Смолевичи, Раков, Заславль и Дзержинск - к минскому ритму и качеству жизни подтягивает вторая кольцевая. И дело ведь не в том, чтобы стянуть всех соседей на работу в столицу. Задача - магистралями подстегнуть инвестора строить и трудоустраивать на местах. А между первым и вторым кольцом благоустроить туристическую зеленую зону, где можно и отдохнуть, и здоровье поправить.

У Дзержинского района развито много предприятий: Штадлер, Амкодор, Салео, мы открываем ежегодно 2-3 предприятия. Процентов 20 осталось рабочих из Минска, а так это рабочие места для наших жителей.

Строить в провинции, но по-крестьянски, по-хозяйски экономно. Это поручение Президента губернатору. Не "потемкинские" деревни и не бараки без окон, дверей и стиля, а лишь то, что нужно людям, предложено инвестором и не уродует будущее лицо столицы и Беларуси.

План новой дороги "с удобствами" в проекте губернатора выглядит так: Ближе к трассе - 13 мест отдыха, 10 кафе, 17 заправок (а в них уже и магазин, и кафе, и мини-сервис), кстати 8 уже работают. Плюс 13 полновесных СТО, гостиниц и мотелей - европейская практика отдыхать в дороге или от дорогого и шумного города. Еще 2 агроусадьбы и 8 больших инвестплощадок здесь могут быть и гипермаркеты, и логистические центры с заводами.

Президент готов поддержать самые смелые проекты инвесторов, будь то внушительный туристический центр или производство вроде Штадлера или маленькое кафе и усадьба начинающего предпринимателя. Было бы здорово, если бы те, кто строил дорогу будущего, в будущем ее и обустраивал, - говорит Президент, обращаясь уже к автодорожникам. Естественно, поблагодарив за качество, экономию и сроки.

На второй кольцевой амбиции логистической Беларуси не заканчиваются. На будущие годы уже спроектированы или возводятся магистраль на Гродно и Солигорск, и наш стратегический коридор через Полесье. Так "перехватываем" великий евразийский поток товаров и инвестиций и развиваем нашу "южную жемчужину".

Об этом уже говорилось: качество новой дороги таково, что может без проблем выдержать взлет гражданского лайнера, еще и отсюда второе имя второй кольцевой - "взлетная полоса". Но сегодня этот факт получил неожиданное развитие. Достойно закончив эту работу, строители попросили Президента о новом выгодном подряде: о второй взлетно-посадочной уже столичного аэропорта. Ну, согласитесь, символично: разогнали технологию здесь и по настоящему "взлетели" из нашей главной аэрогавани.

Самый торжественный момент и начало единой истории уже неразделенной второй кольцевой магистрали - красная лента как символ старта.

И уже прощаясь с автодорожниками, хотя и на время, лидер подчеркивает - сегодня на фоне жестокой конкуренции главное - качество. Будет качество - будем открывать вместе новые дороги, причем не только в Беларуси.

Приемка дороги была бы неполной без этой поездки на стандартном отечественном автобусе. Так проверяют и качество дорожного полотна - стандартную подвеску не обманешь, и качество обустройства прилегающих территорий. Заборов нет, белорусская провинция как на ладони. По дороге обсуждают и качество полей, и усадебную культуру Беларуси, и будущие проекты для развития области, региона, который как и новая магистраль, всегда в движении, и неизменно формирует облик всей республики в глазах гостей.

Вообще название "кольцо", конечно, символ. По форме это скорее "сердце", как его рисуют в школьных тетрадках. Выходит в масштабах континента в канун Нового года в сердце Европы, отныне бьется ровным трафиком логистическое сердце Беларуси.