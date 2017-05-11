Состоялась встреча Александра Лукашенко с губернатором Ростовской области

11 Мая 2017 15:00

Увеличение товарооборота в полтора раза до полумиллиарда долларов. Об этом сегодня заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

Это уже не первый визит представителей южного региона России в Беларусь. Вместе с губернатором в Минск приехали крупные промышленники, бизнесмены и депутаты. Ростовская область – один из основных партнеров Беларуси на юге России. Традиционно регион поставляет нам нефтепродукты и металл. Мы же продаем технику, комплектующие, нефтехимию и продукты питания. У них развита дилерская сеть таких брендов, как Гомсельмаш, МАЗ, МТЗ, Амкодор. В прошлом году Беларуси и Ростовской области удалось переломить тенденцию снижения товарооборота. Плюс 20% - цифра увеличилась до 340 миллионов долларов. Но реально достичь и более высокой планки. Александр Лукашенко предлагает активнее использовать белорусские товары и технологии.

Василий Голубев, губернатор Ростовской области России: "У нас неплохая динамика в последние годы. И в промышленном, агропромышленном производстве. В строительном комплексе. В тех сферах, в которых в Беларуси сегодня тоже есть и движение, динамика и потребность в контактах. Был просто рекордный урожай прошлого года - 11 млн 800 тыс. тонн Ростовская область собрала хлеба. И здесь мне кажется принципиально важно соединить наши научные базы, которые есть. Отдельная тема - сотрудничество сельхозмашиностроителей. Есть ниши, которые еще сегодня не заполнены".

В следующем году Ростов-на-Дону в числе других городов России примет чемпионат мира по футболу. К мундиалю Беларусь обновит линейку пассажирского транспорта. Ряд тендеров на поставку наши производители уже выиграли, в том числе и для других российских городов, где будет проходить чемпионат. Гости из Ростова посетят и Белкоммунмаш, где им покажут белорусскую новинку - электробус.