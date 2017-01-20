Сокращение поставок российской нефти в Беларусь должно быть замещено альтернативными вариантами

20 Января 2017 12:02

Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, принимая с докладом вице-премьера Владимира Семашко.

Центральной темой стали переговоры с Российской Федерацией по условиям покупки Беларусью сырой нефти, а также альтернативные варианты замещения и дозагрузки отечественных НПЗ на фоне сокращения поставок сырья из России. Как отметил белорусский лидер, ситуация в отрасли сложная, но не критическая. Также Президент потребовал доложить об объемах нефти собственной добычи. Подробности в следующем выпуске новостей.