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Сокращение поставок российской нефти в Беларусь должно быть замещено альтернативными вариантами
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20 Января 2017 12:02

Сокращение поставок российской нефти в Беларусь должно быть замещено альтернативными вариантами

Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, принимая с докладом вице-премьера Владимира Семашко.

Центральной темой стали переговоры с Российской Федерацией по условиям покупки Беларусью сырой нефти, а также альтернативные варианты замещения и дозагрузки отечественных НПЗ на фоне сокращения поставок сырья из России. Как отметил белорусский лидер, ситуация в отрасли сложная, но не критическая. Также Президент потребовал доложить об объемах нефти собственной добычи. Подробности в следующем выпуске новостей.

  

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