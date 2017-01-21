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21 Января 2017 21:19

Александр Лукашенко выразил соболезнование Президенту Венгрии Яношу Адеру

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Венгрии Яношу Адеру, родным и близким погибших в результате автобусной аварии в Италии.

Глава государства отметил, что в Беларуси с глубокой болью восприняли известие об ужасной автобусной аварии в Италии, в которой погибли граждане Венгрии, причем большинство из них школьники.

В Беларуси скорбят по невинным жертвам. "Ужасно, когда гибнут дети – будущее каждой страны", - подчеркнул Александр Лукашенко.

  

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