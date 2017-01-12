Соболезнование связи со смертью бывшего Президента Ирана Али Акбара Хашеми Рафсанджани

10 Января 2017 19:10

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования Президенту Исламской Республики Иран Хасану Роухани, всему иранскому народу, а также родным и близким Али Акбара Хашеми Рафсанджани в связи со смертью бывшего Президента Ирана.

Глава государства отметил, что в Беларуси с глубокой печалью восприняли сообщение о смерти известного политика, одного из выдающихся деятелей Исламской революции и новейшей иранской истории.