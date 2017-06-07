Соболезнование Президенту Мьянмы Тхину Чжо

8 Июня 2017 12:05

В связи с многочисленными жертвами крушения военного самолета над Андаманским морем Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Мьянмы Тхину Чжо, родным и близким погибших.

"В Республике Беларусь с большой скорбью восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения самолета Военно-воздушных сил Мьянмы над Андаманским морем", - подчеркивается в соболезновании.

Александр Лукашенко высказал также слова поддержки Тхину Чжо и всему народу Мьянмы.