Президент
8 Июня 2017 12:05
Соболезнование Президенту Мьянмы Тхину Чжо
В связи с многочисленными жертвами крушения военного самолета над Андаманским морем Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Мьянмы Тхину Чжо, родным и близким погибших.
"В Республике Беларусь с большой скорбью восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения самолета Военно-воздушных сил Мьянмы над Андаманским морем", - подчеркивается в соболезновании.
Александр Лукашенко высказал также слова поддержки Тхину Чжо и всему народу Мьянмы.
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