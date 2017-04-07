Президент
8 Апреля 2017 09:00
Соболезнование Королю Швеции Карлу XVI Густаву
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Королю Швеции Карлу XVI Густаву, родным и близким погибших при теракте в Стокгольме.
"С болью и печалью в Республике Беларусь восприняли сообщение о человеческих жертвах в результате умышленного наезда грузовика на людей в центре Стокгольма", - говорится в соболезновании.
Глава государства выразил искренние слова поддержки всему народу Швеции, а также пожелал быстрого выздоровления потерпевшим.
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