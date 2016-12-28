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Слова благодарности за многолетний труд звучали во Дворце Республики
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28 Декабря 2016 15:05

Слова благодарности за многолетний труд звучали во Дворце Республики

От имени Президента госнаграды врачам, педагогам, артистам, промышленникам вручил премьер-министр. Андрей Кобяков отметил символичность церемонии как итог года с высокими достижениями.

По словам премьера, каждый, кто находится сегодня в зале, заслужил высокие награды своим трудом, профессионализмом и ответственным отношением к делу.

 

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