Слова благодарности за многолетний труд звучали во Дворце Республики

28 Декабря 2016 15:05

От имени Президента госнаграды врачам, педагогам, артистам, промышленникам вручил премьер-министр. Андрей Кобяков отметил символичность церемонии как итог года с высокими достижениями.

По словам премьера, каждый, кто находится сегодня в зале, заслужил высокие награды своим трудом, профессионализмом и ответственным отношением к делу.