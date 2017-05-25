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Семен Шапиро освобожден от должности председателя Минского областного исполнительного комитета
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24 Мая 2017 19:08

Семен Шапиро освобожден от должности председателя Минского областного исполнительного комитета

Семен Шапиро освобожден от должности председателя Минского областного исполнительного комитета в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщили в пресс-службе Президента Беларуси. Напомним, 20 мая Семен Шапиро был избран председателем Федерации хоккея Беларуси.

  

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