Президент
24 Мая 2017 19:08
Семен Шапиро освобожден от должности председателя Минского областного исполнительного комитета
Семен Шапиро освобожден от должности председателя Минского областного исполнительного комитета в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщили в пресс-службе Президента Беларуси. Напомним, 20 мая Семен Шапиро был избран председателем Федерации хоккея Беларуси.
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