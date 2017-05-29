В Национальном олимпийском комитете обсуждали проблемы спорта

30 Мая 2017 21:01

Большой разговор назрел давно. Олимпийского собрания не было более 4,5 года. А вопросов поднакопилось немало. И вот судьбоносное мероприятие для отрасли собрало элиту белорусского спорта. Атлеты, тренеры, руководители федераций, спортивные функционеры - всего около 200 человек. Предмет разговора - ситуация в спорте и пути достижения успехов. С одной стороны, мы демонстрируем миру, что способны проводить на самом высоком уровне соревнования планетарного масштаба. За это нас уважают и доверяют проводить новые. Через два года Беларусь примет Европейские игры, а в 2021 году у нас пройдет чемпионат мира по хоккею. Наши атлеты золотыми буквами вписывают свои имена в современную историю. Сегодня звезды мирового спорта - Дарья Домрачева и Иван Тихон - на совещании рядом с Президентом. Но с другой стороны, мы далеки от того, чтобы почивать на этих лаврах, потому как вопросы есть. И их немало. В частности, неудовлетворительное выступление наших олимпийцев в Рио. И чтобы оно не стало одним из самых успешных, как выразился Президент, в спортивной отрасли нужно наводить порядок. Уже сейчас. На что стоит сделать упор, как эффективно работать на результат? Большой разговор о спорте - в репортаже Ольги Макей.

Олимпийские игры, кажется, уже давно перестали быть только играми в спортивном понимании. Это однозначно что-то большее. Это не только соревнования в силе атлетов, это еще и спортивная дипломатия. Ведь такие достижения порой куда сильнее повышают имидж государства. А еще это большая идеология. Как недавно обращал внимание Президент, соревнования смотрят миллионы, а победы или поражения, конечно, сказываются на настроении людей. Ведь, согласитесь, все мы куда радостнее делимся друг с другом именно хорошими спортивными новостями.

Олимпийские игры в Рио посмотрели почти 5 миллионов белорусов (исследовали только городское население страны). И не просто смотрели, а все вместе, сплотившись, болели и переживали, радовались и расстраивались.

Прочувствовать олимпийские эмоции и побывать на месте спортсмена сегодня может каждый, для этого достаточно попасть на экскурсию в музей в штаб-квартире НОК. Например, на этом стрелковом тренажере можно проверить свою меткость.

А эта виртуальная система легко перенесет на настоящий легкоатлетический стадион. Попробуем метнуть копье.

Напоследок перенесемся в столицу Олимпиады и сделаем фото на память.

Сегодня в здании НОК многолюдно. Почти 200 участников олимпийского собрания. Это элита белорусского спорта. Здесь можно запросто встретить и олимпийских медалистов, и ветеранов спорта, тех, кто растит будущих чемпионов, и спортивных функционеров.

Этот большой разговор о спорте Президент анонсировал задолго и не раз. Словно намекая, что нужно еще раз тщательно все обдумать. По сути, предстоит найти непростое решение спортивной формулы трех П: проблемы, причины, перспективы. Искать ответы на все вопросы предстоит обновленному составу спортивной вертикали – за последнее время изменилось руководство многих федераций. Сегодня избрали и руководство НОК. Первый вице-президент, теперь уже официально, Андрей Асташевич, вице-президентами избраны также ректор Университета физической культуры Сергей Репкин и руководитель Федерации хоккея Семен Шапиро. Единогласно поддержали и кандидатуру Президента НОК – Александра Лукашенко.

Состав Национального олимпийского комитета увеличился на 10 человек. Теперь их 115. В исполком вошли и именитые спортсмены, Тихон, Черкашина, Басков. Перед тем как приступить к тщательному обсуждению ключевых видов спорта, Александр Лукашенко интересуется нюансами работы Олимпийского комитета. Например, отчет ревизионной комиссии по финансовым вопросам отправят на проверку в госконтроль. О результатах сообщат всем членам НОК, но аппетиты стоит умерить. Да и оптимизация на 25 % позволит направить сэкономленные средства на поддержку спорта.

С предыдущего олимпийского собрания прошло 4 с половиной года. За это время сделано немало: сохранена система господдержки спорта, НОК обрел авторитет на международной арене, да и Беларусь стала одним из спортивных центров Евразии, привлекая крупнейшие соревнования. Через 2 года – Европейские игры, через 4 – чемпионат мира по хоккею. Беларусь доказала себе и всему миру, что способна принимать любые самые масштабные состязания.

Оглядываясь на прошлый олимпийский цикл, чувства двоякие: если атлеты зимних Игр в Сочи порадовали, то впечатления от Рио не такие однозначные. Еще до старта главных Игр четырехлетия зарубежные аналитические агентства прогнозировали белорусам 7 медалей. Завоевали 9. Кто-то скажет - антирекорд. Да, с летних Олимпиад привозили и больше. Но и сборная в 2016 оказалась самой малочисленной за всю суверенную историю - 124 атлета.

Успехи в прыжках на батуте, борьбе, тяжелой атлетике, метании молота Президент называет скорее единичными яркими вспышками, а 40-е место в медальном зачете – провалом. В игровых видах Беларусь была представлена лишь женской баскетбольной командой, которая подарила напряженные поединки с разницей в 1-2 мяча. Значит, соперники по силам. Но в Рио не попали футболисты, гандболисты и волейболисты. Не блистали и индивидуальные виды. Хотя на коммерческих стартах у многих результаты гораздо лучше олимпийских.

Спортивной отрасли государство оказывает колоссальную поддержку. Конечно, в ответ ждет и достойный результат. Александр Лукашенко предлагает в первую очередь определить перспективные и потенциально медальные виды – основную поддержку направить туда. Борьба за нее должна быть не на бумаге, а на стадионе. Завоевали лицензии или медали – дотации увеличатся. Улучшения требует и ситуация в детско-юношеском спорте. Ведь именно он – белорусское олимпийское завтра.

Французские мальчишки берут автографы у Максима Мирного, хотя наверняка мечтают взять урок. Но олимпийский чемпион и играющий тренер проводит мастер-классы в Минске, где уже 7 лет работает его теннисная школа. Семью Мирных наша съемочная группа застала на престижных кортах "Ролан Гаррос", где в эти дни проходит турнир French Open. Несмотря на плотный тренировочный график, от интервью не отказываются.

Пока в школе Максима Мирного дети тренируются до возраста 12 лет. Мечта – создать настоящую академию тенниса с полным циклом, где можно будет растить спортсменов от первого знакомства с ракеткой до профессионального уровня. Для этого не хватает открытых теннисных кортов с разными покрытиями и общежития. Но пока возводить такие объекты нерентабельно.

Проблемные вопросы в спортивной сфере есть и в регионах. Спортотделы в районах совместили с отделами образования. Иногда выходит так, что подготовкой атлетов занимаются по остаточному принципу. Президент предложил закрепить в горрайисполкоме как минимум одного спортивного специалиста, который бы подчинялся руководству. Остается вопрос и с загрузкой инфраструктуры. Современные спортобъекты не должны пустовать, важно, чтобы они появлялись там, где они действительно востребованы.

Это Жлобин. Ультрасовременный центр олимпийского резерва включает Ледовую арену, бассейн, зал игровых видов спорта, лыже-роллерную трассу и центр гребли. Для небольшого города выбор занятий - как в мегаполисе. Поэтому здесь конкуренция за перспективных ребят уже между спортивными секциями. Например, занятия по гребле разрешено начинать с 10-12 лет, но до этого времени, как правило, все самые физически выносливые ребята уже давно определились с другими секциями.

И все вроде бы складывается: отличный водный ресурс, закупаются лодки, стоимость которых, кстати, около 4 тысяч долларов. Но открытым остается вопрос с конкуренцией за учеников. Искать на него ответ как раз и должны тренеры: заинтересовать сильнейших, а потом их удержать. В том числе и в этом та самая квалификация спортивного преподавателя, о которой не раз говорил Президент. Часто и за немалые деньги приглашаем зарубежных коучей. Надо и из этого извлекать свой интерес, как минимум - перенимать опыт. А вместе с ним инициативность и фанатичность в работе.

Систему подготовки тренеров оптимизируют. Есть специализированный вуз, высшая школа тренеров, а высококлассных специалистов можно пересчитать по пальцам. Систему подготовки Президент поручил выстраивать Сергею Репкину, ректору университета физической культуры. Кстати, студенческий спорт может стать серьезной опорой для профессионального. Однако такую систему, а поручения звучали не раз, Минобразованию выстроить так и не удалось. Перед Игорем Карпенко Глава государства ставит задачу – активнее работать в этом направлении. Медленно решаются и вопросы в спортивной медицине. Специалисты РНПЦ спорта должны стать основой комплексных научных групп. Основная их задача – подготовка спортсменов к Олимпиаде. Впрочем, специалисты уже изучили климатические особенности предстоящих зимних стартов в Южной Корее.

Из темы медицины вытекают и вопросы допинга. Мельдониевая паника в спортивном мире ударила и по репутации белорусских атлетов. С другой стороны, приходится противостоять и безосновательному давлению.

Вернемся в Бразилию. Белорусский гимн по ту сторону Атлантики мог звучать гораздо чаще, приедь туда, например, мужская сборная по байдаркам и каноэ. Реальные претенденты на 2-3 медали оказались в той самой мельдониевой ловушке. Подозрения ВАДА стали преградой для наших гребцов, открыв путь на пьедестал спортсменам из других стран. А в феврале антидопинговое агентство и вовсе сняло с белорусов все обвинения в употреблении запрещенных веществ. Выходит, команду Шантаровича просто лишили возможности завоевать медали в Рио.

Самый главный вопрос, который сегодня то и дело витал в зале олимпийского собрания – а что же будет завтра? Кто будет добывать те самые медали для Беларуси в будущем? На кого надеяться болельщикам? Председатель федерации биатлона объясняет: в поисках новых чемпионов объехали всю страну.

Один из самых показательных примеров преемственности сегодня во фристайле.

В батутном зале бок о бок с олимпийскими чемпионами Аллой Цупер и Антоном Кушниром тренируются те, кто совсем недавно попал в национальную команду, но уже может похвастаться чемпионскими титулами. С недавнего юниорского чемпионата мира, например, привезли сразу две медали. Начиная с игр в Нагано, лыжные акробаты из Беларуси регулярно берут медали, в суверенной истории — три олимпийских чемпиона в этом виде спорта. Традиции будут продолжены, уверяет двукратный призер Олимпиады, а ныне тренер молодежи Дмитрий Дащинский.

Президент признается: следит за тренировочным процессом фристайлистов, но в новом спортивном центре еще не побывал. В планах посетить тренировки лыжных акробатов и биатлонистов.

Как улучшить результаты – свои предложения озвучивает министр спорта. Ставки на медальные виды, научно-методическое сопровождение, укрепление тренерских кадров и стимулы. Примеры уже есть…

Александр Шамко, министр спорта и туризма Беларуси: "Сегодня важно сохранить специалистов, как говорят, со школьной скамьи. Те, которые сегодня пришли из училища олимпийского резерва, из нашего университета, эта проблема уже решается. Есть хороший пример: в городе Минске Советом депутатов принято решение по доплате молодым специалистам. И это хороший стимул, принято решение по внеочередному предоставлению арендного жилья. Это тоже стимул для тренера".

А вот что касается спортсменов, есть и те, кому дополнительные стимулы вовсе не нужны. Символично, но сегодня они рядом с Президентом, и именно их Глава государства ставит в пример. Упорство Дарьи Домрачевой, которая фактически, не побывав в декретном отпуске, вернулась в спорт, и невероятная воля к победе Ивана Тихона, который после длительной паузы доказал и себе, и конкурентам, что он не только силен в метании молота, но, что важнее, – силен духом.

Уже позже именитые спортсмены поделятся: в их дисциплинах есть кому передать чемпионскую эстафету. Болельщикам будет за кого переживать, глядя в сектор для метания или на биатлонную трассу.

Конечно, их победы мотивируют не только юных спортсменов, но и всех нас. Упорство и труд тех, кто выходит на олимпийские стадионы, - стимул для каждого и пример веры в себя. Этот большой разговор о спорте доказал: в них верит страна, а высокие результаты никогда не останутся без внимания государства. Вместе с тем, за неудачные выступления, конечно, спросят.

Кажется, еще не угасли впечатления от Олимпиады в Рио, а не за горами и главный зимний старт четырехлетия. Олимпийские игры в Пхенчхане – уже этой зимой. Об этом напоминает счетчик на проспекте Победителей. Об олимпийских победителях, безусловно, мечтают болельщики, но куда важнее то, что через 253 дня всех белорусов снова сплотит большой спорт. Не это ли главный стимул для нашей команды?