Президент
3 Апреля 2017 07:00
Сегодня Президент Беларуси с рабочим визитом отправится в Россию
В Санкт-Петербурге состоится встреча глав государств Александра Лукашенко и Владимира Путина. Лидеры обсудят широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество, имеющуюся в этих сферах проблематику, а также работу в интеграционных форматах. Подробности рабочего визита Президента смотрите в наших выпусках новостей.
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