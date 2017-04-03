Сегодня Президент Беларуси с рабочим визитом отправится в Россию

3 Апреля 2017 07:00

В Санкт-Петербурге состоится встреча глав государств Александра Лукашенко и Владимира Путина. Лидеры обсудят широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество, имеющуюся в этих сферах проблематику, а также работу в интеграционных форматах. Подробности рабочего визита Президента смотрите в наших выпусках новостей.