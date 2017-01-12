Сегодня Президент Беларуси провел встречу с главой Сбербанка России

12 Января 2017 15:04

Александр Лукашенко и Герман Греф обсудили ситуацию, которая сложилась в мировой экономике, а также ее влияние на финансовые секторы в Беларуси и России. Отдельной темой переговоров стало развитие отношений со Сбербанком, у которого в Беларуси работает дочерняя структура “БПС-Сбербанк”. Сегодня финансовый холдинг - крупнейший инвестор в белорусскую экономику.

Сбербанк - один из крупнейших коммерческих банков России. В ежегодном рейтинге "Топ-тысяча банков мира" он занимает первое место среди финансовых учреждений Центральной и Восточной Европы. Сегодня доля российской компании в активах банковской системы Беларуси превышает 12 процентов. Каждый пятый кредит юридическим лицам в нашей стране выдан именно этой организацией. В прошлом году группой Сбербанк было инвестировано около полумиллиарда долларов в белорусскую нефтяную сферу. Еще около 61 миллиона долларов вложено в энергетический комплекс страны. Банк является и ведущим кредитором программы льготных займов для покупки белорусской техники в России. С помощью такого механизма было продано более шести тысяч различных машин.