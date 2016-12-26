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Президент Беларуси провел совещание по вопросам привлечения финансирования
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26 Декабря 2016 15:08

Президент Беларуси провел совещание по вопросам привлечения финансирования

Условия получения внешних инвестиций должны соответствовать государственным интересам. Это ключевое требование Александра Лукашенко. Речь сегодня шла о ресурсах, которые могут быть полезны для реального сектора экономики. Главное – целесообразность и условия поступления денежных средств. Глава государства отметил, что одним из важнейших каналов поступления кредитов является банковская сфера. Беларусь зарекомендовала себя как ответственный заемщик. У нашей страны, как сегодня отмечено,  хорошая кредитная история, и задача продолжать ее сохраняется и в дальнейшем.

 

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