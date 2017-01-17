16 Января 2017 15:03

Сразу после Каира борт №1 вылетит в Хартум. Сегодня начнется официальный визит Александра Лукашенко в Судан.

Ожидается, что у трапа белорусского лидера встретит лично Президент Судана Омар аль-Башир. В большой политике это большая редкость и знак особого уважения к гостю.

Два лидера уже знакомы: президент Судана в Беларуси бывал в 2004. Это был не только первый официальный визит в истории государств, но и первый визит Омара аль-Башира в Европейский регион.

Товарооборот Беларуси и Судана пока не соответствует возможностям двух стран - за 2015 немногим более 41 миллиона долларов. И это в основном белорусский экспорт. Рекордным был 2013 - более 70 миллионов. Судан - на третьем месте среди африканских государств по золотодобыче. Но все же большую часть ВВП формирует сельское хозяйство. Плодородные земли Нила - весомая часть экономики Судана. Собственного производства тракторов или комбайнов здесь нет, потому в Беларуси Судан видит перспективного партнера.

Мухаммед Абдель Азим, директор компании по продаже сельхозтехники и оборудования: "Сейчас мы продаем целый ряд моделей белорусских тракторов и входим в тройку лучших дистрибьюторов в Судане. Благодаря качеству ваша техника получила здесь широкую известность. И сейчас мы заинтересованы в предстоящие дни подписать соглашение с МТЗ о создании сборочного производства. Территориально площадка расположена в 15 км от Хартума. Город расположен в центре страны, поэтому отсюда будет легко организовать поставки в другие части Судана. Мы также хотим представить большие тракторы, которые работают на производствах сахара, мощностью 200-250 лошадиных сил. Эти тракторы уже доказали свое качество, показали себя с хорошей стороны в сахарной индустрии в Южной Америке. Кроме того, мы заинтересованы в закупке калийных удобрений".

Основные переговоры между лидерами намечены на завтра. Ожидается, что по итогу будет подписан пакет контрактов, общая сумма которого превысит годовой товарооборот. Деловые контакты Минск и Хартум укрепят на бизнес-форуме, который стартует завтра.