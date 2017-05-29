Сегодня на высшем уровне обсуждали новую концепцию празднования Дня Независимости

29 Мая 2017 15:01

Новый сценарий при незыблемости традиций. Сегодня на высшем уровне обсуждали и вырабатывали новую концепцию празднования Дня Независимости.

Как отметил Президент, выходить на новый уровень торжеств по содержанию, зрелищности, политической и исторической канве, по консолидации общества вокруг ценностей Великой Победы, свободы и суверенитета - это запрос времени и белорусского народа.

Абсолютное большинство белорусов 3 июля хочет видеть, чем живет и как развивается отечественная армия и гражданский сектор, прикоснуться к новинкам техники как в цветах хаки, так и абсолютно мирного назначения, испытать гордость за государство. У молодого поколения еще и запрос на новый формат освещения парада. Это и камеры в 360 градусов, съемки глазами пилотов и водителей, интерактивность и возможность ощутить всю атмосферу торжеств онлайн, даже находясь за тысячи километров от дома. Именно поэтому главному празднику страны нужно выйти на новые горизонты, с безусловным сохранением уже полюбившихся элементов сценария, церемоний и ритуалов. Как подчеркнул Президент, денег на это государство не пожалеет.

Готовясь к главному празднику страны, Беларусь перенимает и самый передовой опыт проведения подобных торжеств. Речь не о помпезности и дороговизне, а о том, как приблизить праздник к людям и сделать его запоминающимся. Одной из таких изюминок является смотр новейших достижений гражданского сектора экономики. Т.е., как отметил Глава государства, парад в День Республики должен быть не только смотром армии и военно-промышленного комплекса, но и призван раскрывать потенциал Беларуси как молодой и динамичной страны.

Министр обороны Андрей Равков раскрыл некоторые секреты предстоящего действа. Так, будет увеличено количество пеших коробок, до 220 вырастет число единиц военной техники. Причем покажут и суперновинки - бронемашины "Кайман" и V1, полную эскадрилью новых вертолетов Ми-8МТВ-5, и это далеко не все сюрпризы.

Несмотря на размах и новый формат торжеств, армия готовится к празднику традиционно серьезно. Подготовка начинается уже на следующий день после парада предыдущего. Для военнослужащих это огромная честь и ответственность - пройти в парадных расчетах перед Главнокомандующим и всей страной. Все репетиции, новинки и сюрпризы торжественных мероприятий мы покажем первыми и подробно. Следите за нашими новостями и специальными репортажами.