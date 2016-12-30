Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений

29 Декабря 2016 19:02

Сегодня Глава государства принял ряд кадровых решений. Василий Жарко назначен заместителем премьер-министра Беларуси. При этом Александр Лукашенко отметил, что на пост вице-премьера претендовали 7 человек. И сегодня же нового руководителя обрел Госпогранкомитет - им стал генерал-майор Анатолий Лаппо. Обо всем по порядку - Ольга Макей. Заместителем премьер-министра стал Василий Жарко. Этот год у опытного управленца - юбилейный. Собственное 60-летие отпраздновал в мае, и из них 10 лет - во главе белорусской системы здравоохранения. Кстати, Жарко в Совмине - рекордсмен. На этой должности он был дольше всех нынешних коллег-министров - с 2006 года. Такой опыт - весомый аргумент в пользу соискателя. Президент не раз признавался: кадровые решения всегда принимает после тщательного изучения всех возможных кандидатур. На этот пост их было немало.

Карьеру медика Василий Жарко начинает со скамьи студента медуниверситета. Позже работает педиатром в Брестской областной больнице, а затем и заместителем главврача. Ближе к столице он перебирается в начале 2000-ых. Руководит санаторием "Крыница", возглавляет профсоюзные здравницы и Красный Крест. Теперь его задачи гораздо шире. Ведь социальная сфера включает не только здравоохранение, еще и образование, и спорт. По всем этим направлениям предстоит решить много задач. Впрочем, работать новый вице-премьер будет в связке с главой Администрации Президента Натальей Кочановой.

Медики вне зависимости от праздников всегда на посту, как и пограничники. У этого ведомства теперь тоже новый руководитель. До 27 декабря Госпогранкомитет возглавлял Леонид Мальцев, но генерал-полковник ушел в отставку по возрасту. Теперь во главе ведомства станет Анатолий Лаппо. Впереди большие праздники, а этот период для пограничников особенно напряженный. А на будущее, ставит задачу Президент, предстоит работать над оптимизацией ведомства.

Границе Анатолий Лаппо посвятил всю жизнь. На плечах - звезды генерал-майора, за плечами - успешная военная карьера. Два высших образования он получил в России. Служил в пограничном округе в Закавказье, где прошел путь от рядового до начальника штаба погранкомендатуры. На родину он возвращается в начале 90-ых, служит в Сморгонском погранотряде, позже - возглавляет его. Последние два года Анатолий Лаппо занимал пост зампреда Госпогранкомитета.

Принимать кадровые решения именно перед Новым годом - уже традиция. И праздники - не повод расслабляться для всей вертикали власти. Ведь задач предстоит решить немало в самых разных сферах, и приступать к работе нужно уже сейчас.