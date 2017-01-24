24 Января 2017 15:03

МВД Беларуси должно провести разумную оптимизацию. На это Президент нацелил руководителя ведомства.

Сегодня Александр Лукашенко принял с докладом министра Игоря Шуневича. Глава государства анонсировал большой разговор с силовиками. Подобная встреча пройдет и с правительством. А сегодня в центре внимания были итоги работы милиции в прошедшем году и задачи на 2017-й. Для МВД он пройдет под знаком оптимизации.

Правоохранители Беларуси справляются - в прошлом году обеспечен должный уровень общественной безопасности в стране. По словам главы МВД, удалось не допустить ухудшения криминогенной ситуации. Количество преступлений по итогам 2016 года снизилось, а их раскрываемость наоборот растет. Такая тенденция держится уже несколько лет. На встрече у Президента обсуждали и возможность создания республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Это мировая практика. Подобные видеомониторинги существуют во многих странах и позволяют оперативно реагировать на правонарушения. Если вопрос назрел, то при создании единой системы видеофиксации нужно продумать все детали, считает Президент.