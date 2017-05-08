Президент
9 Мая 2017 09:00
С праздником белорусов поздравил Глава государства Александр Лукашенко
"В ожесточенных сражениях Великой Отечественной войны 72 года назад советскими войсками и их союзниками был разгромлен нацизм, пресечена его бесчеловечная агрессия. В белорусских семьях свято чтут ратный подвиг своих предков. Как бесценные реликвии хранят их ордена, медали, фотографии и письма с фронта. Беспримерный героизм советского народа вдохновляет нынешнее поколение наших соотечественников на созидательный труд, а память о Великой Победе консолидирует общество для преодоления глобальных вызовов и угроз", - говорится в поздравлении.
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