Президент
24 Апреля 2017 09:02
С блестящей победой белорусских теннисисток поздравил Александр Лукашенко
Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко поздравил членов национальной команды по теннису Александру Саснович, Арину Соболенко, Ольгу Говорцову и Веру Лапко с победой в полуфинале Мировой группы Кубка Федерации против команды Швейцарии.
"На глазах своих многочисленных поклонников и огромной телеаудитории в упорной борьбе вы показали яркий теннис, высокое спортивное мастерство и железную волю к победе. Это историческое достижение для белорусского тенниса и одна из самых ярких побед отечественного спорта, которая свидетельствует о том, что наша страна богата спортивными талантами.
Молодцы! Так держать! Желаю вам крепкого здоровья и новых свершений на благо родной Беларуси".
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