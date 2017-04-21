С блестящей победой белорусских теннисисток поздравил Александр Лукашенко

24 Апреля 2017 09:02

Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко поздравил членов национальной команды по теннису Александру Саснович, Арину Соболенко, Ольгу Говорцову и Веру Лапко с победой в полуфинале Мировой группы Кубка Федерации против команды Швейцарии.





"На глазах своих многочисленных поклонников и огромной телеаудитории в упорной борьбе вы показали яркий теннис, высокое спортивное мастерство и железную волю к победе. Это историческое достижение для белорусского тенниса и одна из самых ярких побед отечественного спорта, которая свидетельствует о том, что наша страна богата спортивными талантами.

Молодцы! Так держать! Желаю вам крепкого здоровья и новых свершений на благо родной Беларуси".