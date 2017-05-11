11 Мая 2017 21:02
Ростовская область - один из основных партнеров Беларуси на юге России
Увеличение товарооборота в полтора раза - до полумиллиарда долларов. Об этом сегодня заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Это уже не первый визит представителей южного региона России в Беларусь. Вместе с губернатором в Минск приехали крупные промышленники, бизнесмены и депутаты. Ростовская область - один из основных партнеров Беларуси на юге России. Традиционно регион поставляет нам нефтепродукты и металл. Мы же продаем технику, комплектующие, нефтехимию и продукты питания. В прошлом году Беларуси и Ростовской области удалось переломить тенденцию снижения товарооборота. Плюс 20%. Но реально достичь и более высокой планки. Подробнее о трендах сотрудничества и взаимовыгодных перспективах - Илона Красутская.
Традиционная часть визита зарубежных делегаций - посещение площади Победы. У монумента в центре Минска охапки цветов: от белорусов и гостей со всего мира. Единство наций и поколений. Не иначе свидетельство того, что мы помним и гордимся этой общей Победой. Символично, свой визит в Беларусь делегация Ростовской области начинает именно отсюда.
Это не только одно из событий в графике белорусского Президента, но и добрая традиция. На несколько дней российские губернаторы оставляют свои рабочие кабинеты, преодолевают расстояния в несколько тысяч километров, чтобы лично встретиться с Главой белорусского государства. Для некоторых визиты повторны, и беседа начинается не за столом переговоров, а что называется прямо с порога. Впрочем, особое отношение Александра Лукашенко к укреплению межрегионального сотрудничества известно хорошо. Поэтому главы российских регионов отлично знают, их непременно ждут во Дворце Независимости.
Александр Лукашенко и Василий Голубев видятся не впервые. Экс-вице-губернатор Московской области в последний раз бывал в Минске лет пять тому назад. Хороший индикатор - воочию оценить, как изменилась страна. Вместе с ним на этот раз приехали крупные промышленники, бизнесмены и депутаты. Понятно, здесь, чтобы говорить об экономике и новых контрактах. Но разговор начинается с других цифр. Беларусь потеряла каждого третьего. Российский регион, как и многие другие, во времена Великой Отечественной тоже понес колоссальные потери. 830 тысяч ростовчан ушли на фронт и не вернулись домой. Горечь утраты не понаслышке знакома и донскому губернатору. 9 мая он прошел в колонне Бессмертного полка с портретом своего деда.
В прошлом году Беларуси и Ростовской области удалось переломить тенденцию снижения товарооборота. Плюс 20% - цифра увеличилась до 340 миллионов долларов. Но реально достичь и более высокой планки. Александр Лукашенко предлагает активнее использовать белорусские товары и технологии. Готовы к конкуренции во всем, но на честных партнерских отношениях. Ведь партнеры слышат друг друга и могут договариваться.
Ростовская область - аграрная. Ее еще называют житницей России. В тройке регионов, которые обеспечивают продовольственную безопасность своей страны. В прошлом году собрали рекордный урожай - 11 800 000 тонн зерна. Отличные показатели в целом демонстрирует не только АПК, но и промышленность. Но все эти достижения не вскружили руководству области голову.
Губернатор предлагает наладить сотрудничество между аграриями и учеными, Александр Лукашенко - увеличить поставки нашей сельхозтехники. Тем более в представлении не нуждаемся. В Ростовской области развита дилерская сеть таких брендов, как Гомсельмаш, МАЗ, МТЗ, "Амкодор". Работают два сборочных производства Гомсельмаша.
На полях области получили постоянную прописку и белорусские тракторы. В прошлом году отправили 700 единиц, в этом еще 200. На территории региона планируется и расширение сети дилерских центров по послегарантийному обслуживанию.
После разговора у Главы государства Василий Голубев поделился подробностями с журналистами. Один из проектов, о которых говорили без присутствия прессы, - авиасообщение между Ростовом и Минском. В популярности этого направления нет сомнений. Ведь в следующем году в городе пройдут матчи чемпионата мира по футболу.
А вот перемещаться по Ростову жители и гости города будут на белорусских автобусах, троллейбусах и электробусах. Наши МАЗы зарекомендовали себя со времен Олимпиады в Сочи. Сейчас идет речь о поставке еще 110 машин в Ростовский регион. Наши специалисты помогут с возведением инфраструктурных и спортивных объектов к предстоящему мундиалю.
Предприятие "Белгипродор" подключится к строительству объездной кольцевой вокруг Ростова-на-Дону.
Новые проекты сегодня обсуждали и в правительстве. Их отразили в дорожной карте - это предметное сотрудничество на два ближайших года.
В рейтингах Всемирной организации здравоохранения наша страна упоминается постоянно. Белорусским медикам по силу проведение самых сложных операций от кардиохирургии до трансплантации органов. Опыт модернизации белорусского здравоохранения заинтересовал и ростовских гостей.
С начала года в Минске побывали делегации Ставрополья, Костромской, Нижегородской областей. Теперь и Ростовской. Время идет, меняются должности и ранги, но добрые человеческие отношения по-прежнему остаются гарантом партнерства. Такие встречи - вклад в общую копилку союзного строительства, практическая основа для будущего движения и новых проектов белорусско-российской интеграции.