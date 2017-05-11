11 Мая 2017 21:02

Увеличение товарооборота в полтора раза - до полумиллиарда долларов. Об этом сегодня заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Это уже не первый визит представителей южного региона России в Беларусь. Вместе с губернатором в Минск приехали крупные промышленники, бизнесмены и депутаты. Ростовская область - один из основных партнеров Беларуси на юге России. Традиционно регион поставляет нам нефтепродукты и металл. Мы же продаем технику, комплектующие, нефтехимию и продукты питания. В прошлом году Беларуси и Ростовской области удалось переломить тенденцию снижения товарооборота. Плюс 20%. Но реально достичь и более высокой планки. Подробнее о трендах сотрудничества и взаимовыгодных перспективах - Илона Красутская.

Традиционная часть визита зарубежных делегаций - посещение площади Победы. У монумента в центре Минска охапки цветов: от белорусов и гостей со всего мира. Единство наций и поколений. Не иначе свидетельство того, что мы помним и гордимся этой общей Победой. Символично, свой визит в Беларусь делегация Ростовской области начинает именно отсюда.

Это не только одно из событий в графике белорусского Президента, но и добрая традиция. На несколько дней российские губернаторы оставляют свои рабочие кабинеты, преодолевают расстояния в несколько тысяч километров, чтобы лично встретиться с Главой белорусского государства. Для некоторых визиты повторны, и беседа начинается не за столом переговоров, а что называется прямо с порога. Впрочем, особое отношение Александра Лукашенко к укреплению межрегионального сотрудничества известно хорошо. Поэтому главы российских регионов отлично знают, их непременно ждут во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко и Василий Голубев видятся не впервые. Экс-вице-губернатор Московской области в последний раз бывал в Минске лет пять тому назад. Хороший индикатор - воочию оценить, как изменилась страна. Вместе с ним на этот раз приехали крупные промышленники, бизнесмены и депутаты. Понятно, здесь, чтобы говорить об экономике и новых контрактах. Но разговор начинается с других цифр. Беларусь потеряла каждого третьего. Российский регион, как и многие другие, во времена Великой Отечественной тоже понес колоссальные потери. 830 тысяч ростовчан ушли на фронт и не вернулись домой. Горечь утраты не понаслышке знакома и донскому губернатору. 9 мая он прошел в колонне Бессмертного полка с портретом своего деда.

В эти праздничные дни мы особенно вспоминаем тех, кто ценой собственной жизни подарил поколениям мир и независимость. Но, очевидно, уроки войны не пройдены. Прямо у наших границ по сей день пылают вооруженные конфликты. За время боевых действий в Украине Беларусь приняла 160 тысяч беженцев. Помогают по-соседски и ростовчане: питание, одежда, жилье. Неслучайно, во Дворце Независимости так много говорят о союзничестве. Ведь за словом - безопасность. А еще - бонус во внешней торговле.